在成衣出貨比重拉高，加上匯兌利益，羽絨大廠光隆（8916）公布上半年財報，稅後淨利4.4億元，創同期歷史新高，年增69％，EPS3元。

光隆指出，下半年除了成衣的出貨動能持續強勁，成長幅度不亞於上半年，羽絨、家紡部門預估營收也有2位數的成長，獲利更可望優於上半年。法人估，光隆今年的獲利有挑戰歷史新高的實力。

光隆累計上半年成衣的營收為28.12億元，佔營收比重56.9％，年增46.6％，營業利益的比重也達到86.3％，雙雙寫下歷史新高記錄。

光隆預期，今年主力客戶如Columbia、Burton、Fjallraven等品牌有3成以上，甚至是倍數的成長。

受惠美元強勢升值，光隆匯兌利益，上半年帶來9,707萬元的挹注，貢獻每股稅前盈餘0.74元。

除了成衣部門營運大躍進，光隆指出，羽絨部門的營運也由谷底翻升。儘管羽絨巿場的價格回檔，但在營銷策略的改變及庫存成功瘦身，羽絨部門累計上半年營收為10.20億元，年增17.9％，獲利超過4,000萬元，順利轉虧為盈。

對下半年的展望，光隆指出，成衣的出貨動能持續強勁，營收占比仍可保持過半以上的水準外，羽絨部門的營收與獲利也可望保持上半年的表現，家紡部門進入傳統旺季，預估營收也有2位數的成長。