主攻楓糖甜點、曾連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，已插旗新光三越信義A8館設立台灣第一家品牌專櫃門市，為了搶攻中秋送禮商機推出台灣限定版中秋節禮盒，並於8月5日正式開賣並推出好康加碼活動促銷，更同步將日本赫赫有名「楓糖聖代」及楓糖男孩自豪的「楓糖年輪蛋糕」引進來台，在新光三越信義新天地A8店全台首櫃登場，打造滿滿楓糖聖品的中秋滋味。

繼今年年初上市台灣限定版新年禮盒款大受市場好評後，「楓糖男孩」今年中秋再度將充滿秋節意涵的月兔與品牌經典標誌楓糖男孩及俏皮愛犬巧妙融合，推出懷舊復古及高雅不淺俗、全球台灣only中秋節限定版包裝禮盒，並集合「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」鎮店招牌，18入、950元及28入、1,380元雙品組合式2款禮盒，8月5日正式開賣。8月5日至8月8日開賣首4日全台首家位於台北新光三越信義新天地A8店正櫃，推出選購中秋禮盒，滿2盒即贈日本經典楓糖聖代原味一份，每人每天限贈一份，每日限量30份。

另外，即日起型10月31日在高雄漢神巨蛋快閃櫃舉辦消費滿1,450元，即贈The Maple Mania經典托特包一個。加碼贈活動不能與品牌秋節禮盒其他活動重複併用。官網也同步接受訂購。