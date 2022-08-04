中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間4日在柬埔寨金邊出席東亞合作系列外長會期間，對7國集團外長發表涉台聲明予以堅決駁斥。反問：誰給他們這樣的資格？

王毅表示，台海緊張局勢的來龍去脈一清二楚，是非曲直一目了然。挑起事端的是美國，製造危機的是美國，不斷升級緊張局勢的仍是美國。美方的公然挑釁造成了惡劣先例，如果不予以糾正、不加以反制，不干涉內政的原則還要不要？國際法還要不要維護？地區和平應如何保障？

王毅強調，7國集團外長的聲明顛倒黑白、混淆是非，無端指責中國維護主權和領土完整的合理合法舉措，他們何來這樣的權利？誰給他們這樣的資格？包庇侵權方，指責維權者，豈非咄咄怪事！

王毅說，7國集團的錯誤行徑引起中國人民的極大憤慨。中國和各國的主權和獨立是人民浴血奮戰贏來的，絕不容許再被無端侵害。今天的中國已不再是19世紀的中國，歷史不應重演，也絕不會重演！

王毅表示，國際社會理應明確反對任何挑戰一個中國原則的行徑，抵制一切對各國主權和領土完整的侵犯。地區國家更應當團結起來，反對強權霸道在本地區橫行。只有這樣，才能真正維護好各自的安全，真正維護好地區的和平穩定。