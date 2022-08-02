林智堅論文門吵了20幾天，台大作為當事者，只能依學術規範，在學術倫理委員會之下進行調查。這種調查還必須依學者的專業組成，術業有專攻，這是學界都知道的倫理。台大為了服眾，也為了自身的尊嚴與信譽，必定會公平公正地處理。但我們要提醒台大，還要加上一項：公開。請記得太陽花事件被批評「黑箱作業」的教訓。這一次，對陳明通、林智堅、余正煌的調查過程，特別是詢問過程，最好全程記錄公開。

不敢與台大直球對決

至於學倫會如何公平、公正、公開地處理，這也是有學術規範的。台大發生過多次學術倫理事件，校長管中閔還曾被調查過，他從來沒有過對台大的質疑，更不會用黨派去質疑台大學人的立場。但這一次，林智堅與陳明通似乎把台大的聲譽與尊嚴踩在毀滅的邊緣上。

是的，學術倫理對一個學人來講，是不可質疑的「皇后的貞操」。一個學者一旦被質疑抄襲，就失去他應有的專業尊嚴。因此，任何學者一旦被質疑，一定會站出來為自己辯護。

然而，我們在林智堅的論文門之中，卻看不到林智堅敢站出來反駁。他只是用6000字的聲明去向台大申訴。但問題是：如果社會仍懷疑，其實這6000字的聲明也是別人代筆的，也就是說，如果你連自己出來說明的能力都沒有，對自己論文的構想與寫作都無法站出來澄清，誰敢相信你現在的聲明不是請人代筆？

林智堅的問題在於：他根本沒有站出來面對台大學倫會，去說明自己論文的構想、研究、資料收集與寫作。而這些，都只是一個碩士生口試的時候就一定要面對的事。這麼簡單的基本事實都不敢面對，寫再多聲明都沒有用。民眾難免要問：論文是不是別人寫的？聲明是否也是別人寫的？你到底能不能站出來說一說論文怎麼寫的？

問題就這麼簡單。林智堅只要直接面對台大學倫會，直球對決，把自己如何寫作論文的事講清楚，把余正煌用了他什麼資料，抄了他多少內容，講清楚就行了。不敢直面學倫會，躲在聲明後面，是解決不了問題的。

不顧台海危機忙救堅

陳明通也一樣。為了保護林智堅，他已經將自己推上火線，連發3次聲明，聲明的長文無非試圖用國發所師長的身分，證明林智堅是先提出論文的「原創者」，而余正煌是後來引用林智堅的資料，才得以完成論文。但這根本是兩回事。理甚易明，引用林智堅提供的民調資料做研究，這是獲得林智堅同意的，但論文內容的研究方法、分析理論、思考脈絡、研究結論都會不同。所以余正煌就算受到陳明通的指導影響而寫下論文，但內容也一定和林智堅不同。所以，誰先有某一個題目構想並不是就變成原創者。研究論文沒寫出來，光想個題目就叫創新，這是在侮辱學術界的智商嗎？

更何況學術抄襲的定義在國際學界是有嚴格規範的。論文逐字比對，多少相似度，誰先誰後，明明白白。這樣硬拗，是學者應有的風範嗎？坦白說，陳明通加林智堅的萬字聲明，都不如去台大學倫會直面審委，好好說清楚講明白。這種逃避現實，只敢在外面放話的作風，只會更加破壞民眾的信任度，讓人對台灣的國安更不放心。奉勸陳明通與林智堅，不要閃躲，面對現實，就到台大學倫會，直球對決吧！

然而，更恐怖的是，如此硬拗胡說者，不僅是台大國發所的前所長，指導過100多位碩博士生，這是不是意味著，台大的素質，特別是國發所的素質，得好好檢討呢？更麻煩的是，他還是現任的國安局局長。當美國聯邦眾議院議長裴洛西展開亞洲行，且將於2日晚間抵達台北，3日與總統蔡英文會面，這將升高兩岸的緊張，變成國安問題。偏偏，國安局長陳明通連發長文，還在糾結於學生的抄襲論文。國安局長的腦袋如此，你相信他會有能力維護台灣安全嗎？