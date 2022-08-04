大陸解放軍在台海地區實施軍事演習，台股在觀望氣氛濃厚下，4日指數出現回檔，投資信心薄弱，盤中一度重挫逾200點。不過，隨著軍演12點開始，在政策拉抬權值股下，期貨指數一度黑翻紅，尾盤跌幅收斂，終場加權指數下跌74點，收在14,702點，成交量為1,969億元。

國泰證期協理簡伯儀分析，全球第二季整體智慧型手機出貨量低於預期、降至2.86億支，年減8.7％。研調機構IDC指出，手機供應商已針對今年下半年的訂單下修，其中又以中國大陸業者砍單幅度最明顯，預期今年度智慧手機市場表現將不如原先預期。

在PC產業中，美國晶片商超微（AMD）在本周公布財報，雖然第二季營收獲利皆超越分析師預期，但是他對於本季發布黯淡財測，並下修PC市場展望，手機、PC預期下半年成長力道不如預期。

另外，從資金面來看，近期新台幣對美元持續維持貶值，盤中貶破30元大關，近期新台幣在亞洲表現呈現相對弱勢，以過往經驗來看，新台幣貶值不利指數發展，因此，即便月線目前仍有守，但缺乏基本面、資金面支撐下，盤勢仍偏向整理。