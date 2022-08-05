香港男團MIRROR第4場紅館演唱會發生嚴重意外，600公斤超重大螢幕落下砸傷2名舞者，其中女團成員COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男友李啟言（阿Mo），被擊中頭部送醫，現仍在醫院持續治療，事故發生後，蘇芷晴立刻到醫院了解男友狀況，一直在身邊支持，日前更置頂與男友共舞影片為其打氣。

據港媒報導，蘇芷晴事發後抵達病房外了解男友李啟言狀況，憂心忡忡在病房外守候，給予對方支持，李啟言父親李盛林牧師提及「他（阿Mo）的女朋友陪着他，除了神以外，她成為他極大的支持」，對於蘇芷晴這段期間不離不棄的舉動相當感動。

日前蘇芷晴更新IG動態，將與阿Mo共舞影片及2人合照置頂，也在個人資料欄上加上阿Mo的IG帳號，為受傷男友打氣。在2人搭著胳膊合照貼文中，她寫下：「這一年有好多改變，多謝所有我愛的人和愛我的人，讓我可以繼續走下去 」，網友紛紛在該貼文下留言：「繼續祝福」、「撐下去，一定會有奇蹟發生」。

此外，事故發生後一直未發聲的COLLAR昨（4）首度現身電台宣傳新歌，但獨缺蘇芷晴，因此全程避談該事故，而粉絲也在直播中打氣「COLLAR加油」、「So Ching加油」，原定於本月21日與唱將隊友Winka（陳泳伽）齊齊出席音樂會，可是現在仍未隨COLLAR復工，活動會否舉行留下變數。

蘇芷晴與男友李啟言（阿Mo）感情深厚，兩人時常一起跳舞，並常在社交網站放閃和互相支持，在媒體訪問中亦大方承認男友身份，給予對方絕對的安全感。