本土+21577！死亡添54 指揮中心：下降速度變慢

北市8／13開設12行政區兒童疫苗接種站 指揮中心最新說明 ｜2022.08.05（中時新聞網）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增2萬1577例本土、292例境外移入個案，其中本土個案較上周五下降6％，持續下降中。與此同時，今也新增54例死亡，最年輕為2名40多歲男子，染疫後因心肌梗塞等疾病過世。

疫情監測組組長周志浩表示，今日本土個案比昨日下降，和上周五的2萬2983例相比，降低了6％，呈持續下降的趨勢。今日本土個案以新北單日新增4007例居多，其次依序為台中2623例、台北2351例、桃園2280例、高雄2034例、台南1683例等。

境外移入個案則分別自新加坡（6例）、日本及墨西哥（各4例）、美國及越南（各3例）、印度、泰國、菲律賓及荷蘭（各2例）、柬埔寨、法國、瑞士、韓國及馬來西亞（各1例）移入，另259例感染國家調查中。

死亡的54名個案中，最年輕為2名40多歲男子。醫療應變組副組長羅一鈞說，其中1人有心血管疾病、糖尿病史，曾接種3劑疫苗，7月5日檢出陽性而住院，發病症狀待了解，男子住院後併發多重疾病，包括心肌梗塞、感染性心內膜炎、肺炎、呼吸衰竭等，於7月28日死亡。

另1名男子患有慢性神經系統疾病，5月21日曾接種1劑疫苗，隔日發燒、咳嗽、頭痛、全身不適，5月23日就醫，5月26日因呼吸困難，自行快篩陽到急診就醫，經PCR檢驗確診新冠肺炎，診斷有肺炎併呼吸窘迫。男子住院後，使用瑞德西韋治療，但住院期間不幸因心肌梗塞合併急性心臟衰竭，急救無效，5月28日過世。

截至目前，國內共累計469萬6969例確診、9136例死亡。今年以來累計的463萬9491例本土個案中，共8283人死亡，致死率為0.18％。