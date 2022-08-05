美國眾議院議長裴洛西訪台後，從2日起多個公務機關的資訊及網路設備受到重大攻擊。中保科(9917)網路哨兵戰情中心今(5)日公布最新資安調查數據發現，近期中小企業面對網際網路第一線的防護時，發現裴洛西訪台後，8/2~8/5出現來自網際網路的大量攻擊，跟8月1日相比，攻擊事件量暴增到三倍以上，因此呼籲中小企業近期需提高資安意識。

中保科技集團除了提供客戶實體安全防護，對於網路安全也同樣重視，今年初與中華資安成立台灣首家專業資安服務公司「保華資安」，也推出解決網路威脅與風險的「中保網路哨兵」。

中保科技智慧系統業務總經理張(乃)森也分析，當今中小企業雖然有基本的資安防護，但因為本身網路的使用習慣或漏洞，導致網路相關基礎設備淪為駭客或是病毒攻擊跳板，造成自身或是第三方的資料或是財務損失，中保科就是希望協助企業提高虛實平台的資安防護，近期中保科客戶詢問資安解決方案服務比例的確提高近4成。

據統計台灣產業超過八成企業，一年至少發生一次資安事件災情，超過四分之一企業，一個禮拜至少發生一次資安事件災情，全台四分之一企業，曾因資安事件產生金額損失。

保華資安游(峰)鵬總經理表示，以中保科技的網路哨兵服務協助客戶阻擋這些外部網路對企業內部的攻擊事件，針對新型的網路攻擊手法「中保網路哨兵」24小時監控並阻擋惡意攻擊，最主要還可提供店家或是企業總部可以即刻、即時事件記錄查詢平台，企業及店家可以最經濟及有效率的方式取得網路安全保障。