雲林縣長張麗善表示，今年文旦採收期短，文旦農焦慮，她個人也主動打電話找買主。（周麗蘭攝）

文旦最佳採收期是白露節氣（9月7日）前後，今年中秋節是國曆9月10日，加上今年大陸暫停台灣文旦進口，文旦農的壓力不小。縣長張麗善今（5日）表示，斗六文旦是金字塔頂的品質，出口量不大，但今年銷售期短，已緊急尋找新加坡、馬來西亞等外銷管道，並尋找國內企業、團體認購、電視購物台等通路。

白露節氣前1周進入文旦最佳採收期，白露節氣在國曆9月7日或8日，去年中秋節是國曆9月21日，文旦農銷售的時間尚充足；今年白露是9月7日，中秋節在9月10日，銷售期只有約10天。

縣長張麗善表示，今年白露節氣和中秋節只差3天，她已排定8月26日才要上立法院推銷，在等待採收這段時間，她責成農業處趕緊連繫便利超商、購物台等通路，她個人也主動打電話尋求企業認購。

針對大陸今年暫停進口台灣文旦，張麗善表示，斗六文旦品質是全台文旦金字塔尖的產品，一箱動輒1000元，加上運費所費不貲，外銷量不很大，但為了讓文旦果農安心，既有的管道持續加碼，她個人也打電話找買家，讓能夠購買的單位繼續購買，也增加新買主。

張麗善表示，因應大陸的銷售問題，這幾年有設法分散風險，出口茂谷柑、高麗菜、紅蘿蔔汁到馬來西亞、新加坡等國家，馬來西亞的銷售管大規模不亞於台灣的全聯，這段時間會加強媒合，以減輕農民的壓力、給農民支持。