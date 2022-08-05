愛情存在很多的不確定性，有些人天天說著甜言蜜語，一旦被誘惑便夾著尾巴跟別人跑；有些人看似喜歡玩曖昧，花心大蘿蔔一個，實際上遇到真愛的話，反而變得很專情。命理網站「星座巫師」點名射手座、雙子座、天秤座、雙魚座看似花心，但對真愛用情至深，專情不變。

▍射手座

射手座追求自由自在的生活，討厭被拘束，他們熱情開朗，很有親和力，愛玩且異性緣很好，多數人都認為跟他們一起玩很放鬆，也因此他們身邊總是被異性包圍，給人很花心的感覺。

不過「萬花叢中過，片葉不沾身」，說的就是射手座，他們喜歡的人很多，但是唯獨對真愛專情，當他們遇到那個命中注定的人，就會真正收心，從此和外面的花花世界再無瓜葛，一心只愛一人，他們看似花心，只是因為還沒遇到對的人。

▍雙子座

雙子座一直以來都被貼著花心的標籤。婚前的雙子確實給人花心的感覺，他們追求新鮮感，又很善變，總是追求一時的迷戀，一旦熱情消退，不再有新鮮感的時候，就會覺得厭煩。

但這是因為雙子座不清楚自己真正喜歡的是什麼，當他們真的遇到真愛後，就會發現對方身上永遠都有能夠激起自己好奇心的地方，不會有熱情消退、感到厭煩的一天，因此結婚之後雙子座會變得非常專情。

▍天秤座

天秤座在很多人的印象裡，總是喜歡搞曖昧，不過還沒真正了解一個人之前，最好不要輕易下結論。其實天秤座在一段感情中很容易患得患失，只要發現對方給不了自己安全感，他們就會動搖。

天秤座本來就是容易猶豫不決的人，當對方不夠堅定，這段感情也不夠牢固時，他們就會在不同的人之間搖擺不定，不過當他們認定了一個人，就會死心塌地，絕對不會輕易放棄。

▍雙魚座

雙魚座表現出花心的樣子，是因為他們不想輕易地表露自己的真心，他們把愛情看得很重要，想要談一場唯美浪漫的愛情，所以不會輕易給承諾。

也因為雙魚座的內心很敏感、脆弱，所以他們看似花心，其實只是用來偽裝自己，實際上當雙魚愛上一個人之後，就會全心全意付出，只愛一人。