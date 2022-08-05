台灣大(3045)今(5)日召開法說會，第二季受惠三大引擎行動業務、電子商務以及家用寬頻等帶動下，單季每股每賺1.06元，累計上半年，若稅後淨利扣除一次性因素，則年成長9%。

台灣大第二季合併營收413.5億元，較去年同期成長8%；EBITDA 87.9億元，較去年同期成長3%；稅後淨利為29.9億元，較去年同期成長5%；稅後EPS為1.06元，若上半年稅後淨利扣除一次性因素，年成長9%。

電信業務方面，台灣大年第二季行動服務營收較去年同期成長3%，mo幣多、好速成(又又)、Disney+三大獨門方案穩定貢獻動能，持續帶動資費升轉，使智慧型手機月租用戶ARPU來到681元。同時，月租用戶退租率下降，來到0.80%。mo幣多專案用戶於6月份更已貢獻4.9%的momo電商營收。

電子商務部分，第二季成長動能持續強勁，momo第二季合併營收為251.38億元，年成長13%；主倉與衛星倉總數合計達到51座，較去年同期增加14座，另一成長引擎家用寬頻上網服務，第二季營收年成長11%。

在與台灣之星合併事宜上，台灣大與台灣之星共組「5G台灣隊」，預計將在合併案完成後提升5G潛在優勢，雙方分別持有60MHz與40MHz 3.5GHz頻譜，且採用同一供應商同一代的設備，成為成本優勢，不需有額外的硬體支出，就足以提供100MHz的3.5GHz頻譜容量。另外，新的無線電載波聚合技術(NR CA)正在成為主流，有效利用整併後的100MHz頻譜容量，將讓台灣大在關鍵領域上獨具競爭優勢。