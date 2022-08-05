緯創軟體（4953）5日舉行線上法說會，董事長蕭清志表示，今年營運穩健成長，加上今年年初獲得中國一線互聯網大客戶，預計將在第四季～明年開始逐步貢獻營收，且將仍以大中華區為主要成長引擎，法人估，下半年營收將有望優於上半年表現。

緯軟第二季與上半年營收繳出好成績，第二季營業利益1.55億元，營益率7.9％，季增1.2％；稅後淨利為1.36億元，季增26％。上半年毛利率21.4％，營業利益2.78億元、營益率7.3％，稅後淨利2.46億元，年增12％。上半年營業利益、稅後淨利同步創下歷史同期高點。

緯軟財務長長育禎表示，以客戶的產業類別來分，上半年IT高科技產業客戶占45％、金融業26％、電信業10％、製造業15％。若以各產業類別的成長幅度來看，以IT高科技業第二季營收年增43％、製造業年增130％最多。長育禎指出，IT高科技產業部分，主要動能來自中國互聯網客戶，預期未來成長動能將維持。

而製造業客戶主要由兩大類組成，一是台灣的半導體、電子業等客戶，緯軟在竹科、中科、南科等園區都有據點，可快速滿足客戶需求。另外則是來自中國的新能源產業，今年著重在車聯網、電動車等產業，同時也開拓風電產業新客戶，為今年營收的第二成長引擎。

緯軟IT高科技業客戶毛利較低，但客戶的量體較大；新能源產業客戶外包的量體雖沒有這麼大，但毛利較高，也是未來的趨勢，接下來緯軟將在這一領域持續開拓更多客戶。

若以市場地區來看，中國市場仍占緯軟營收67％，為最大宗，台灣占17％。緯軟表示，第二季受到中國市場封控影響，但衝擊已經過去，預估未來中國市場成長趨勢不變。

而台灣市場主要動能則來自資通訊、電子、半導體等產業客戶，另外，受惠於金融業客戶如金控、銀行、保險證券客戶核心系統迭代，以及終端應用更新，目前金融業客戶營收占緯軟總營收26％，年增17％，預期今年金融業營收將維持雙位數成長。

以整體下半年來說，緯軟表示，大中華區仍將是主要市場，美國、日本脫離疫情影響，穩步向上。整體來看，營收將維持逐季成長，下半年也有望優於上半年表現。

不過以毛利來看，受到互聯網客戶毛利較低，若這一類客戶增加，毛利率回升的機會不大，加上通貨膨脹，緯軟今年調薪幅度不少，因此預估明年人力成本仍有一定壓力，預期毛利率將持穩。