正德海運（2641）5日公布半年報，上半年營收7.72億元、年增57.9％，毛利率52.82％、年增86.51％，營業利益3.59億、年增250.11％，稅後淨利4.67億元、年增366.26％，每股盈餘2.47元，創新高，上半年獲利也超過去年全年獲利的3.75億元。

正德受惠去年第二季起運價持續上漲，合約價大幅攀升，今年第二季營收季增7.85％至4.01億元，較去年同期成長35.82％，改寫歷史新高，毛利率季增3個百分點至53.57％，較去年同期大增64.98個百分點，營業利益季增6.28％至1.92億元，較去年同期成長逾2.46倍，稅後淨利2.13億元，與去年同期相較成長191.21％，每股盈餘1.13元。

正德去年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，預計明年第一季起陸續加入營運，擴大營運規模；另趁著二手船市場熱絡，船價處於高檔，正德今年上半年出售2艘船。

正德目前自有船舶14艘，通過出售船齡較高及效率較低的小靈便型散雜貨船，購置現代化、船齡較輕、噸位較大的小靈便型散雜貨船，有助提高船隊的效率及資產壽命，並趁著船價處於歷史高位，透過出售二手老舊船舶獲利並增加金流。

正德表示，散運市場第三季迎傳統旺季，隨著大陸復工及各國擴大基礎建設，可望帶動原物料需求，且目前租金仍在相對高位。

展望後市，環保法規日益嚴格，有助於市場進一步淘汰老舊船舶運力，由於貨櫃輪新造船需求大幅增加，排擠散雜貨輪新造船船席，目前散貨船手持訂單相對有限，新增運力不多，支撐運價高位，對乾散貨市場長期有利。