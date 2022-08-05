茂迪(6244)上半年合併獲利9988萬元，每股稅後0.28元；第二季單季稅後盈餘為5835萬元，EPS為0.16元，表現優於首季，茂迪董事會通過同意增資茂誠能源，計5億元；茂誠為茂迪百分轉投資的子公司，主要業務項目為電站運營。

茂迪今年辦理現增3.2萬張，每股22.5億元，預計將募資7.2億元，其募得資金一部分用途即為對茂誠能源增資。

茂迪第二季獲利表現優於預期，主要是原物料供應趨穩，以及產品轉換效率提升；展望H2，公司預估獲利表現可望再優於H1，高轉換率的產品出貨最關鍵因素。法人估，太陽能模組轉換效率增加1%，獲利可提升6~8%。

茂迪擴產的下世代N型電池所需設備已全數抵達，正加緊安裝，Q3陸續出貨，模組轉換效率有機會突破22%，領先業界目前的20.6%。拜下世代N型技術優異的發電性能，今年拿下的超過30MW的系統標案預計將於今年Q4到明年Q1併網。

茂迪指出，台灣今年安裝量將有不錯的表現，雖然有第三地模組進口的威脅，但公司持續提高產品轉換效率並降低成本，加上大尺寸的下世代技術即將進入市場，將為營運增添動能，展望下半年將優於上半年。