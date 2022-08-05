立法院亞東國會議員友好協會赴日訪問，今（5日）拜會日本國會朝野議員，共軍第2天在台灣周邊實施大規模軍演，民進黨立委郭國文表示，共軍的作為強化「台灣有事就是日本有事」的觀念，更凸顯台日安保的重要性，他也盼，日本在跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）會員國中踏出關鍵第一步。

訪問團拜會日本國會朝野議員，除了針對CPTPP、日本版「台灣旅行法」進行交流，也提到解放軍為了報復美國眾議院議長裴洛西訪台，近期在台海的軍事演練，進一步討論台日安保的議題。

郭國文表示，共軍日前在台灣周邊實施大規模軍事演訓，甚至發射飛彈，引起台灣與日本國安疑慮，共軍的作為強化「台灣有事就是日本有事」的觀念，更凸顯台日安保的重要性。

郭國文認為，除了安全保障以外，台日也可以透過經濟安保來鞏固雙方關係，其中CPTPP就是重要的切入點，目前台日尚未展開「非正式協商」，也因為中國因素的考量，沒有國家願意作為開啟協商的先鋒者，希望日本能擔任此角色，在CPTPP會員國中，踏出關鍵第一步。

除此之外，透過「台灣旅行法」，確保雙方派出一定層級的官員相互交流，以及情報共享，都有助於雙方發展，並維護亞太地區安定及和平。

具有外務省背景的眾議院議員緒方林太郎表示，自己去過大陸廈門，發現金門真的距離很近，他憂心中共若有入侵台灣領土的打算，可能從離島下手，但此問題經常被忽略，所以他希望台日優先針對離島的保衛戰進行模擬與準備。

眾議院議員鈴木馨祐也指出，日方將針對台日安保的部分多做討論。至於CPTPP的議題，他認為目前焦點在英國，希望處理完英國申請案後，就能啟動台灣案的討論；然而，他也坦言，相關協商單靠日本推動稍顯困難，希望台灣能持續爭取東南亞國家的支持。