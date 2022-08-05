今(5)日早上淡水區關渡橋有名男子被發現在護欄旁逗留，疑似要跳河輕生，路過的民眾發現急忙報案，警消人員到場後連忙安撫，終於成功將人送上救護車帶離，避免一場可能發生的憾事。

事發在今天早上6時許，33歲的劉姓男子徒步來到關渡橋上，緊靠關渡橋護欄佇立許久後，突然跨越距離河面10幾公尺高的護欄，危險舉動嚇壞路過的民眾，紛紛打電話報案。

淡水警分局竹圍所獲報後立刻派員趕赴現場救援，會同救護人員趕忙將他帶到安全區域，劉男疑似精神及情緒不佳，經員警及救護人員輪番輕聲、耐心安撫後由救護人員陪同上救護車，暫時帶回派出所安置休息，隨後協助雇請計程車載送返家。

淡水警分局呼籲，遇到困難時要勇於求救，生命終會找到出路，切勿因一時衝動，造成無法挽回的憾事，需要協助可撥打衛福部安心專線1925、張老師專線1980或生命協談專線1995或報警請求協助。

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自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

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