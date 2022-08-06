Q:近日美元指數漲多回檔，非美貨幣漸強，特別是之前貶值最多的日幣，價格更是直接由140回檔到130.5，幅度超過5％，隨著升息預期減少，現在切入日幣正是時候？

A:在7月28日美聯儲公布升息結果後，美元指數漲多回檔，其他非美貨幣得以喘息，由於這次FOMC升息三碼符合市場預期，且鮑威爾後續發表言論時並沒有過多鷹派言論，接下來在七月CPI及PCE新的通膨數據發表前，美元將持續維持弱勢。

除了升息議題外，美債殖利率通常也會影響國際資金移動，日本長期處於低利，當美債殖利率高，國際套利模式會透過借款利率較低日幣，放到利息較高美債，但隨著近期美國經濟數據表現放緩，加上升息結果符合預期，美債殖利率下滑，兩國利差縮小，也讓部分資金回流日本，加速日幣升值。

就技術線圖來看，USDJPY日線跌破上升趨勢線，來到前起跌轉支撐區，短期會落在前高支撐與切線反壓區震盪，目前看來USDJPY回檔尚未結束，長期來看只要日本政策沒有轉變，日幣依然有機會續貶。

如果近一兩個月想要兌換日幣的投資朋友，匯率區間會在0.22~0.23間震盪，建議抓準回檔三到四成兌換。若是10月以後才要用到日幣，等到需要時再兌換即可，日幣未來還是存在貶值空間。

整體來看，美聯儲接下來幾個月要升息超過三碼機率不大，未來外匯市場還是以震盪為主，日幣這次走日線回檔，會稍微轉強，待回檔結束，下半年有機會再貶一波。操作USDJPY差價的投資人，短線操作區間震盪，長線等待回檔結束再布局，只要看好關鍵價出手，想要獲利並不難。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1145期》)