台東縣環保局推廣資源回收、生活減廢，將於23日舉辦「台東減廢生活節」活動，除了以回收物兌換消費券外，只要自備環保餐具享用無塑美食，即可兌換TT Push金幣，歡迎大家一同做回收，體驗減廢生活的樂趣。

台東縣環保局表示，近年來台東縣資源回收率持續成長，去年年度資源回收率達到56.72％，高於環保署訂定的53.5％標準，今年度除持續推動資源回收及源頭減量工作之外，也規畫「大型活動減廢指引」、「夜市活動減廢指引」、及「會議活動減廢指引」，並由環保局做為示範機構，並於未來推動至轄內各單位，讓減廢理念扎根台東。

而為了推動資源回收、生活減廢（塑）理念，台東縣環境保護局將於23日上午11點至下午5點，在環保局辦公廳舍旁草皮（台東市臨海路一段525號）舉辦「台東減廢生活節」活動，

場設置資源回收物兌換消費券、無塑美食及二手市集攤位外，還有樂團表演及環境教育宣導攤位。

環保局指出，為鼓勵民眾作好資源回收、體驗減廢生活，活動當天攜帶廢電池、廢玻璃、廢紙容器及廢農藥容器等，至資源回收兌換站繳交，達到指定重量，即可兌換活動消費券，於現場無塑美食及二手市集攤商消費。

除資源回收兌換活動外，只要自備環保餐具到減廢生活節中享用無塑美食即可兌換TTPush金幣，歡迎民眾共襄盛舉。

環保局呼籲，將減廢、減塑理念落實於日常生活，就可以減少大量廢棄物或資源回收物，落實減廢、無塑理念的新台東。