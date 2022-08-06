俄羅斯外交部週五（8月5日）說，莫斯科宣佈驅逐14名保加利亞大使館外交人員，使得保國目前幾乎沒有外交人員在俄羅斯。

據《歐洲動態》（EurActiv）當地時間5日報導，保加利亞外交部於臉書的貼文（現已移除）中表示，被俄羅斯驅逐的駐俄使館人員中有4名是外交官，其餘10名是技術人員，

兩國過去都是烏克蘭親密盟友，隨著烏俄戰爭爆發而關係破裂。今年6月底時，保加利亞因間諜問題，而驅逐了70名俄羅斯外交和技術人員，並限制了莫斯科的代表規模，當時俄國即反彈表示，將會採取措施。

現在外交人員遭莫斯科驅逐後，保加利亞在俄羅斯幾乎沒有外交人員。相比之下，保國驅除了70名俄羅斯外交人員後，索菲亞的俄羅斯大使館仍有40多名人員。

俄羅斯外交部表示：這一「反彈措施」歸咎於即將下台的總理佩特科夫（Kiril Petkov）政府。「我們想強調，這些適得其反措施的後果將完全由保加利亞政府承擔……我們認為，這種行為不僅對兩國之間的傳統關係造成了重大損害，而且證明了西方國家集體（the collective west）沉淪，西方隨時準備犧牲合作伙伴的利益，來傷害俄羅斯，而保加利亞無條件遵守這一破壞性路線令人遺憾。」

佩特科夫政府在6月23日的不信任投票後失去了權力，結束了短短半年的政權，目前保國由看守政府總統拉德夫（Rumen Radev）領導，拉德夫批評佩特科夫驅逐俄國大使館工作人員的決定，不過目前還不清楚他計劃如何在10月2日選舉前的期間與俄國修補關係。