愛在工作與家庭．親子祖孫同趣6日在東海運動公園登場，總共吸引400多人參與。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

愛在工作與家庭．親子祖孫同趣6日在東海運動公園登場，總共吸引400多人參與。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為促進家庭親子、祖孫共學、共遊，台東縣家庭教育中心6日在東海運動公園舉辦「愛在工作與家庭．親子祖孫同趣」活動，現場有各式闖關遊戲及體驗課，總共吸引150組家庭、400多人參與，度過歡樂的周末下午時光。

現場有親子科學DIY遊戲、親子捏捏樂都相當受歡迎，而「家事我最行」闖關活動，只見小朋友們個個精神飽滿學摺衣服、晒衣服、垃圾分類等，讓家長直呼太受用了；而「真心話大聲說」關卡，讓平常沒有表達的情感，透過活動設計傳達，感受到家人、朋友間溫馨互動的情誼。

依據國立台灣師範大學家庭研究與發展中心調查分析，有15％父母每天和孩子相處不到2小時，親子互動時間少。近4成民眾表示，工作會影響家庭生活，家庭影響工作生活也有3成。

台東縣家庭教育中心指出，受到疫情影響，原訂5月在東海運動公園辧理的國際家庭日活動，延至8月與祖父母節合併舉行，並結合中華紙漿公司台東廠、稅務局、環保局、衛生局、警察局、台東林區管理處、家扶中心等單位共襄盛舉。

1994年起，聯合國將每年5月15日定爲「國際家庭日」，台東縣長饒慶鈴表示，今年國際家庭日主題為「愛在工作與家庭」，提高民眾與企業對於工作與家庭的重視，促進工作與家庭生活平衡，達成「職場及家庭」雙贏互益。

教育部從2010年起發起台灣第1屆「祖父母節」，並訂每年8月的第4個星期日為祖父母節，回應社會變遷對家庭帶來的衝擊，喚起國人重視世代互動及關懷祖父母。

台東縣政府教育處長林政宏表示，縣府今年將國際家庭日與祖父母節一同辧理，可說是打造台東的夏日家庭嘉年華，期望透過親子、祖孫間的互動、同樂，能相互表達情感，藉著同遊增進家庭世代的互動及情感凝聚。