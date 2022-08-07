許多人平時較為內向，卻因此錯過不少姻緣。大陸杭州就有一名男子，雖有著亮眼學歷，但個性靦腆木訥，出社會多年仍保持單身，透過女同事認識了一個對象，兩人相談甚歡，男子也發了8萬多人民幣(約台幣36萬)給對方，卻在得知對方真實身分後崩潰不已，因為這個對象竟然就是擔任月老的女同事，從頭到尾都是騙局一場。

根據網易新聞報導，這位杭州男是大學工科畢業，成績相當優秀，但個性內向，出社會多年始終沒有交往對象，也被父母不斷催婚，曹姓女同事得知後，擔任起月老，幫忙男子尋找對象，最終找到一個外地的女性。

曹女對男子表示不必太急著見面，雙方可以先加入微信聊天認識彼此。男子加了微信後，看到對方相當陽光活潑，又相當健談，聊著聊著，發現對方與自己的喜好、未來規劃都相當合拍，便產生了好感。

一段時間後，對方開始向男子撒嬌，希望男子每天可以發小額紅包叫她起床，金額也從開始的10元，到後面幾百甚至1000人民幣不等，總數達到8萬人民幣，但女子會透過這些金錢幫男子添衣購物、打扮，讓男子不疑有他。

然而過了1年後，男子每次約女子出來見面，都被各種理由婉拒，讓他越想越不對勁，決定直接報警處理，警方循線後逮到女子，赫然發現這名女子竟然就是當初自告奮勇當月老的曹姓女同事。

男子這才知道，曹女早已結婚過又離婚，還育有2個孩子。在這段期間內，曹女一人分飾多角，平日以同事身分出現在他面前，下班後就變身為女友，還會假扮成女友的家人與追求者，讓男子深信不疑，至於個人動態與照片，全都是曹女盜用網路正妹而來的，讓男子崩潰不已，直呼自己遇到的不是生命中的天使，而是惡魔。