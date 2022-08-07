在黨中央主導下，國民黨報准5月在台北市大安文山區市議員初選惜敗的下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩參選該區市議員，引爆該區黨籍市議員與市議員參選新人反彈，其他初選落敗者也躍躍欲試，還一度衝擊市長參選人蔣萬安後援會成立。

地方黨務人士坦言，爭取連任的黨籍大安文山區市議員與市議員參選人對於額外報准曾獻瑩參選，確實有所反彈，但經溝通，黨籍市議員與市議員參選人已同意不杯葛蔣萬安大安區與文山區後援會成立大會造勢活動舉辦。

據指出，蔣萬安文山區後援會成立大會目前規畫於9月4日舉辦，大安區後援會成立大會則訂在9月18日登場。

但黨務人士坦言，現在仍未平息的是，曾獻瑩是因獲教會系統支持、初選惜敗而獲黨中央報准參選，導致同選區初選落敗具台商背景參選人，也以獲台商支持要爭取黨報准參選，目前也仍勤跑基層，等於國民黨有10人參選，勢必影響選情。

黨務人士透露，為平息爭議，曾獻瑩雖獲黨報准參選，但近來相關文宣都已刻意不放上黨徽，形同「實質」只是報備以無黨籍參選，可望稍緩黨提名市議員參選人反彈，大安文山區責任區協調也已經完成。