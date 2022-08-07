A股上市的大陸影視業者華誼兄弟5日公告，第二大股東騰訊2日至4日累計透過大宗交易等方式，使持股比例從7.94％降至4.99％。市場分析，持股比例低於5％，代表騰訊後續的減持動作將不受限制，此舉被外界視為騰訊停損退場的訊號。

華誼兄弟股價5日收報人民幣（下同）2.65元，半年來股價累計下跌25.77％。港股上市的騰訊股價5日收報307.6港幣，半年來股價累計下跌34.55％。

時代財經報導，華誼兄弟公告，2日至4日，騰訊透過大宗交易減持華誼兄弟股票5,389.33萬股，減持均價為每股2.2元，騰訊另透過參與轉融通證券出借2,774.5萬股。兩項合計，減持數量達到8,163.83萬股，占華誼兄弟總股本的2.94％。華誼兄弟強調，這次權益變動不會導致控股股東、實際控制人發生改變。

2014年，騰訊曾以每股25元左右的價格買進華誼兄弟股票，如今卻以每股2.2元「割肉」賣出。對此，艾媒諮詢執行長張毅認為，華誼兄弟股票「跌跌」不休，且業績一落千丈，騰訊減持意在停損。

華誼兄弟財報顯示，2018年至2021年連年虧損，分別虧損11.69億元、39.78億元、10.48億元、2.27億元，四年合計虧損超過64億元。