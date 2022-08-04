市議會今天舉行110年度總決算暨附屬單位及綜計表審核報告，議員李天生表示，110年度台中捷運綠線運量人次僅為預計的2成多，累積虧損金額高達14億多元，就像「無底洞」，要求中捷要有停損點。中捷董事長林志盈回應，待第二條路線通車，才有可能損益平衡。

李天生指出，110年度審計報告列舉台中捷運綠線營運情形分別為，實際運量418萬餘人次，僅為預計運量1879萬餘人的22.26％；累積虧損金額持續增加至14億9543萬餘元，占資本額59.86％。李天生強調，台中捷運綠線運量人次不斷減少，虧損擴大，已經超過半個資本額，情形嚴重，要求訂定停損點，不要持續虧損下去。

中捷公司董事長林志盈表示，台中捷運目前僅有一條路線，長度16.71公里，不到桃園捷運的3分之1，在捷運路網尚未成形下，虧損為難以避免狀況，必須等到第二條路線通車才可能損益平衡。

林志盈指出，中捷綠線去年通車後面臨疫情三級警戒，運量大幅下滑，原有開始上升，但又受今年4月疫情大爆發影響，為提升運量，中捷針對各個客源積極推出行銷活動，今年7月運量已達到70萬人次，全線累積運量在8月2日突破900萬人次。

林志盈說，今年虧損預算數為7.31億元，公司自結今年1至6月虧損約2.43億元，推估全年虧損金額，加上年底必須發放員工年終獎金、考核獎金，若未來疫情能漸趨平緩，今年虧損仍可控制在預算額度內。