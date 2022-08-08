全球股市經過了一個強勁反彈的七月，進入八月，美國眾議院議長的亞洲行，把美中台三方關係又推到了另一個高點，這是俄烏戰爭後，地緣政治最強大的一次撞擊變數。

受到裴洛西旋風的撞擊，中、港、台三地股市都下挫，八月二日台股下跌一．五六％，恆生指數跌二．三六％，上證跌二．二六％，深證跌二．九二％，深圳股市跌幅最重。而八月二日的美國道瓊也下跌四○二．三三，八月全球股市紛紛回檔，是裴洛西旋風造成的修正？還是基本面的一次修正、調整？

費半跌最深也彈最高

如果把二○二二年的全球股市分成上半場與下半場，到七月初為止，這是下殺騰出空間，市值蒸發讓通膨降溫的必要之惡，因此，台股上半年跌十七．五九％，費半指數重挫三五．二％，進入下半年，這是利空環伺的股價修正，我們每天都會聽到庫存調整、景氣轉壞、訂單流失的消息，這個時候很多個股價出現利空不跌的景象，這是築底的第一道工程，當然股價跌深，乖離太大也會出現強勁反彈。

七月全球股市都出現一波反彈走勢，以美國股市為例，道瓊指數七月上漲二○六九．七，彈幅六．七三％，標普五○○彈升九．一一％，Nasdaq反彈十二．三五％，費城半導體指數彈升十六．○七％，幅度最大，這次費半指數從二三八六．六七彈升到三○二一．五七，最大彈幅已達二六．六％，費半指數跌最深，也彈最高，基本上對台股有正面的作用。

而七月台股最慘跌到一三九二八．六六，在國安基金宣布護盤下，最高一度攻上一萬五千點，到達一五○三五．二七，台股七月彈升一七四．一四，彈幅一．一八％，櫃買反彈一．三八％，應該算是全球弱勢的市場，拿來跟亞洲其他國家比，南韓彈升五．一％，日本日經指數反彈五．三四％，印度股市上漲八．五八％，新加坡彈三．五二％，都比台股表現優秀。

不過上半年抗跌的滬深港三地股市，七月都出現大幅回檔。例如，上海Ａ股跌一五二．九三，跌幅四．二九％，深圳Ａ股跌一．九四％，滬深三○○指數跌七．○二％，香港國企指數跌七八一．四，跌幅十．一％，香港恆生跌一七○三．二八，跌七．七九％，港股三月見底，率先展開反彈，但七月急跌，股價又回到兩萬點以下的低檔區。

航運三雄處在很深的低檔

還有這一次重挫五九．三％的Nvidia，股價下挫到一四○．五五美元後，彈升到一八九．三七五美元，這次訪台的裴洛西夫婦不久前加碼買入Nvidia，這次Nvidia彈升三四．七％，市值也超過台積電，從AMD、Nvidia到ASML，這三檔個股是半導體股彈升的鐵三角，如果不再破底，全球半導體股的修正，可能只是餘波盪漾，接下來是利空不斷測底的過程，半導體股是台股最重要的中流砥柱，台積電穩，台股就穩，晶圓代工股不跌，台股下檔空間也會有限。

另一個指標要回頭看貨櫃航運股，受到馬士基執行長放話八月運價下跌的影響，長榮最低跌到七九．二元，陽明到七五．六元，萬海九九．八元，三家貨櫃航運股已除完息，唯一剩下的大戲是長榮九月六○％的減資，這次台股可以算是全世界最弱勢的貨櫃航運股，因為香港的東方海外、日本的商船三井、日本郵船、川崎汽船，股價其實都在高檔，只有台灣三家貨櫃航運股跌落在很深的低檔。

預告八月運價下跌的馬士基Soren Skou不久後修正，運價沒有想像中那麼糟，最近馬士基宣布調高財測後，原本二四○億美元向上拉升到三七○億美元，首季淨利六八億美元，EBITDA是九二億美元，三日馬士基公布第二季財報，比起第一季成績又更上層樓，二日馬士基收盤二○一七○丹麥克朗，從一六○四五克朗逐步爬升，表現不錯。而先前最先調高財測的赫伯羅特（HLAG）二日股價大漲十二．八六％，收在三五五．二歐元，市值跑到六一六億歐元，已幾乎二兆台幣。（全文未完）

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