苗栗今天＋457。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗確診年齡分析。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天8日新增新冠肺炎本土確診457例，其中男性205人、女性252人，年齡分布1歲以下至97歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬7848人，人口占比確診率達18.28％。

衛生局指出，目前負壓隔離、專責病房及加護病房總計143床，空床率65.7％，量能充足無虞，整體疫情穩定趨緩。局長張蕊仙提醒，如果民眾遇到家人朋友有所謂長新冠後遺症問題，除可以尋求醫院或診所診療服務外，目前縣內提供「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」服務的醫院有衛生福利部苗栗醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院等3家醫院。

民眾僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔(含藥品部分負擔)，同時可獲得跨科別整合性醫療人員評估、社會資源轉介、長照轉銜服務等，也可減少醫療支出及提升照護品質。

縣長徐耀昌說，縣內各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應盡速施打，以維自我防護力。此外，假日期間與三五好友或全家出遊，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，返家接觸長輩或幼兒前，應先徹底洗手、洗臉、換衣服，以避免將室外病毒帶回家中，保護自己更守護家人及社區。