中國大陸持續對台進行軍演，並透過多家官媒聯合發布訊息指出，將繼續在台灣周邊進行海空域實戰化聯合演訓；許多民眾聽到這樣的訊息，心中的焦慮感不斷竄出，失眠、憂慮、焦慮等，專家提供遠離焦慮的方法。

1. 覺察焦慮 提醒自己「中斷思考」

有過焦慮經驗的人就知道，在焦慮當下不易立刻轉換想法，這是由於大腦的警戒機制，一旦偵測到危險，就會產生焦慮的反射動作，讓腎上腺素升高、坐立不安，思考無法停歇。這時候需要主動給大腦「中斷思考」的提醒，讓自己在混沌的焦慮前止步。

2. 穩定靜心 深呼吸並放鬆

聯合心理諮商所諮商心理師楊瑞玉表示，此時應將注意力放在自己的生理訊號上，例如心跳加快、肩頸緊繃、腸胃不適，以及平常少見的肢體小動作（如拉手指、抓頭髮等）。此外，讓自己專注於深呼吸、放鬆身體、緩和自律神經，讓焦慮訊號穩定下來，方式如靜坐、瑜伽、唱歌等，都可轉移情緒轉移與放鬆身體。

3. 轉換心情 讓自己休息片刻

當心情稍稍穩定後，別急著解決問題，給自己一段時間放鬆休閒，幫助自己持續穩定靜心。運動是不錯的選擇，如果有幾位知心朋友可傾吐內心垃圾更棒，運動與朋友的陪伴，可以增加情緒穩定力量。

4. 儲備能量 讓自己轉換不同觀點

在焦慮情緒強烈時，會缺乏思考能力。當學習到前述的穩定靜心與轉換心情後，才有能量面對焦慮發生的原因。找到焦慮的根源後，與朋友或專業的心理諮商師討論，在不同的正向觀點中，協助自己慢慢脫離焦慮的陰霾，迎向陽光。

5. 開始行動 從簡單目標做起

改變目前的生活狀態，開始有新的寄託，例如學才藝、運動、逛街或與親友固定相聚等，從訂定一個簡單的目標做起，可助脫離焦慮的氛圍與環境。

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