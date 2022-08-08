台中市長盧秀燕（左2）今天參加「安居專案」破案記者會，頒發「破案茶」。（張妍溱攝）

台中市警察局8日舉行「安居專案」破案記者會，展現亮眼績效，經台中地檢署指揮偵辦，中警跨北中南掃毒，動員全國487名警力，運用大數據科技分析鎖定犯嫌，查緝流竄全台各縣市，搜索計144處的106名毒品涉案人，並查扣網路販售各式各樣新興毒品及製毒工具等。

台中市政府警察局刑事警察大隊與霧峰分局，霧峰分局偵查隊長張漢章說，今年5月接獲線報，有嫌犯在3年前開始利用網路社群媒體販賣大麻花、菸彈、種子等毒品，再以超商店到店方式交易毒品，員警獲報後隨即展開調查，運用大數據科技分析鎖定多位犯嫌，並發現本案嫌疑人遍布全國各地共18縣市（雲林縣、離島除外）。

經檢警擴大偵辦，統合台北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、保二警察總隊、憲兵司令部等單位共同偵辦，鎖定遍布全台的藥頭、藥腳，執行掃蕩全台大麻毒品犯罪。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，安居專案第一階段本局查扣第1至4級毒品達1萬808.981公克（第一級毒品214.2公克、第二級毒品8003.881公克、第三級毒品2585.9公克、第四級毒品5公克）、大麻植株502株、毒品咖啡包5008包、現金236萬1078元、車輛及電子3C產品等，第一階段專案7月24日結束迄今，仍再後續查獲各類毒品9749.31公克及咖啡包2035包等證物，

警方於7月11、12日見時機成熟，向台灣台中地方法院及各該管轄法院聲請搜索票後，動員全國警力487名持法院核發之搜索票執行，搜索地點共144處（其中台中市有西屯、北屯等共24處）攻堅拘提、搜索各區供毒藥頭及施用藥腳，總計緝獲犯嫌106人（藥頭34人、藥腳72人，其中台中市緝獲藥頭6人、藥腳16人），查扣大麻毒品91包、毒品咖啡包603包、大麻植株81株、大麻種子16顆、大麻磨碎器、電子式數位定時器、強力探照燈、培養土、真空密封機、封膜機、電子磅秤、各式夾鏈袋、大麻專刊、乾燥劑、加熱器、吸食器等證物。

其中，楊姓犯嫌為躲避警方查緝，突發奇想將大麻藏在茶葉包裝裡，藉此讓警方混淆以為是一般茶葉，惟因外觀有差異終究躲不過警察法眼。另警方在另一名謝姓嫌犯家中搜索時查獲大量大麻植株及栽種工具，謝姓嫌犯自學栽種大麻技術，並從國外購買種子來自產自銷營運，來不及銷售就被抓了，全案依毒品危害防制條例將106名犯嫌移送偵辦。