適逢父親節，台中市長盧秀燕腿傷復班後首公開行程，上午參加台中市警察局的「安居專案」破案記者會，關心台中市目前治安情形，與警方一同召開破案記者會，這次警方展現掃毒成果，逮捕百名毒販歸案，盧當場頒發緝毒破案茶，並表達感謝對「辛勞警察爸爸」的慰問與敬意，祝福「父親節快樂！」。

台中市配合111年第7波「安居專案」，台中市警方在掃黑、肅槍、緝毒、打詐4大專案，表現相當優異，在去年度刑事專案全國評比都是名列第一，警察同仁相當優秀。都是犧牲與家人相聚時間及犧牲生命換來的，今年這次的緝毒行動是今年以來最大的緝毒案件之外，警察同仁表現傑出，也顯示台中警方對治安的努力。

盧秀燕說，誇讚市警局長蔡蒼柏「無案不破」，是她倚重的市警局長，只是「憨慢講話」，但是「很會辦案」能夠守護市民平安、拚治安最重要，所以出院第一個公開行程，就是到台中市刑大舉行的記者會，完成之前未完成主持的記者會，祝福「波麗士爸爸」父親節快樂，繼續守護台中市民，這個大家庭。

現場針對媒體關心她的腳傷部分，盧秀燕說，手術很成功，但避免影響傷口，醫囑須每天換藥，目前先坐著輪椅，出院後要特別小心至盡量減少走動量，讓傷口復原會比較快。針對外界關心選舉部分，盧說，目前仍以市政為主，沒有計畫到其他縣市輔選。