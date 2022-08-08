根據日本軟體銀行8日最新財報，因為旗下願景基金的投資組合，受到全球科技類股大跌所拖累，整個集團上季淨虧損3.16兆日圓，約234億美元創下新高紀錄。

光是遠景基金這部份，上季就讓軟銀大虧2.33兆日圓。若累計2022上半年，願景基金共虧了4.53兆日圓。另外，日圓對美元走貶下，軟銀也出現8200億日圓匯兌損失。

全球科技股在2022上半年的股價表現像溜滑梯一樣，對持股主力放在科技族群的軟銀來說，季報會這麼難看也不是沒有原因的。以指標那斯達克100指數來看，今年前6個月已大幅下修約30%，說是全球科技股災一點也不為過。

軟銀的全球科技基金規模是最大的，因為持有上百家新創公司未上市的股份，在大環境情況不佳之下，現在即使勉強掛牌也無法拿到想要的溢價報酬。但若不推進上市，這些股票有可能造成流動性的風險。

以上市的Coupang還有DoorDash來說，因為目前股價離高點至少都已腰斬一半以上，也是讓有大量持股的願景基金大賠主因，前者賠2934億日圓，後者虧2207億日圓。

還有6月底閉鎖期一到期的商湯科技(SenseTime)，股價當時在港交所立馬狂跌至少50%，也讓軟銀造成2359億日圓鉅損。至於願景基金投資的AutoStore還有WeWork等昔日的金雞母，已變成今日的賠錢貨。

正在出脫Uber持股的軟銀，也正面對高階主管一個個陸續離職的問題。不過，看來前途茫茫的軟銀現在手中還有一張王牌，就是耗資320億美元買下的矽智財大廠Arm上市案。之前外界預估過，若天時地利人和的話，Arm掛牌的規模至少上看600億美元。

軟銀雖祭出一連串庫藏股計畫，但股價仍疲弱，也接近5年前願景基金尚未成立的價位。最近，軟銀又宣布一項1兆日圓買回自家股票計劃，股價在2022年迄今好不容易才上漲近4%。