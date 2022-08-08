因機台保養導致部分出貨延後，三五族廠英特磊IET-KY（4971）7月營收，月減26.34％、降至6,117萬元，但年增維持正成長、幅度為4.97％，今年前7月營收達5.32億元，年增33.07％。董事長高永中表示，目前客戶訂單正常，以目前在手訂單來看，後續產能及生產力當可回升。

法人預期，以目前市場需求以及出貨情況來看，英特磊今年可望繳出營收、獲利皆雙位數成長的佳績。

針對7月營收，轉為月衰退、且幅度逾2成，高永中表示，是受到公司每年期中MBE機台年度預防性保養，及部份磷化銦機台填補磷原料而影響產能，部份磷化銦產品出貨延後所致。

此外，在人員生產力方面，由於7月份Covid-19確診員工較多，高達員工總人數的15％，加上7月份為美國國慶暑期假日，正常工作日數相對較少，也有較多員工選擇此月休假，都是使生產力受限的因素，對7月份產品完成量與出貨產生衝擊，導致銷售額較預期低。

不過，英特磊表示，國慶暑假休假潮、磷化銦機台排程維修致生產力下降等，屬單次情況，以目前在手訂單來看，後續產能及生產力當可回升，對全年營收、獲利成長預估不變。