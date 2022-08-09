新北市政府自2005年7月起辦理「駐新北地院家庭暴力暨性侵害被害人服務處」方案（簡稱：卿庭），在新北地院板橋院區提供服務，由新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心、新北地院、及財團法人勵馨社會福利事業基金會共同合作，為被害人提供符合即時需要的福利服務。截至今年5月已累積服務達5萬8千多人次，近2年疫情期間，每日仍有高達17.3人次的服務量。

新北家防中心主任許芝綺表示，卿庭（your place）發想源起於法院有許多「法庭」，而「卿」為對人的尊稱，同「您」，希望卿庭成為「您的法庭」，藉由司法與社工專業結合，提升家庭暴力暨性侵害防治網絡效能。

在家事及家暴訴訟中，孩子身為家庭的其中一員，常被迫捲入父母的司法訴訟衝突，無論他們的意願為何或是否有心理預備，都可能以案件的被害人、告訴人、證人、關係人等身分出庭作證，甚至要在離婚或親權訴訟中抉擇要跟隨哪一方。

而為緩解出庭對兒少造成的壓力及身心影響，卿庭的社工在開庭前會在溫馨與放鬆的空間，透過共玩的過程傾聽孩子的擔憂並回應他們的疑慮，更運用法庭模型及出庭準備繪本等工具介紹法庭環境及人員，具象化說明開庭流程，讓孩子較能掌控出庭可能需要面對的各種情境，減緩心中的焦慮。

開庭時社工也會陪同孩子身旁提供情緒支持並協助維護權益，再於開庭後關心孩子的感受及同理、肯定，如此藉由出庭前、中、後的陪伴與建立安全感的環境，讓孩子盡可能在身心安全的狀態下陳述事實或表達意願。

許芝綺表示，出庭對兒少來說不僅是要面對陌生的環境及司法人員，最大的壓力是要再陳述自己不愉快的創傷經驗以及擔心親密家人的威脅、恐嚇及期待落差等不利的後果，這些沉重的壓力與創傷，有時連成年人都承受不了，何況是未成年還無自保能力需依賴大人照顧的兒少。陪同出庭可能僅有一小段歷程，但能讓被害人因著專業服務、友善措施與作為，不因出庭遭受二度傷害，進而逐步重建安全感，這是社工駐點法院服務的重要價值與信念！

社會局提醒，「卿庭」辦公地點就在新北地院板橋院區3樓，有需求的民眾都可以於上班時間致電或至新北地院諮詢。