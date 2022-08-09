毒蟲楊男去年尾隨小美勒脖強拖進屋，恐嚇痛毆、搶走4千元，還喝令洗鴛鴦浴、性侵。楊男毒癮發作，小美幫按摩、聊天，他卸下心防稱她「心地好」，歸還2千元放人。楊遭被捕到案，否認強盜、性侵，反咬誣詆小美是流鶯，兩人是熟客性交易。一審依強盜強制性交罪判刑12年；恐嚇罪判5月，得易科罰金，楊上訴二審遭駁回，部分可上訴。

小美在2021年2月19日在租屋處1樓繳房租給房東後，獨自走樓梯上樓，豈料，楊男尾隨到3樓時，摀住她口鼻、強拖進入1間租房內，小美大喊救命，他恐嚇有帶刀，施暴痛毆，並從她皮包內搶走4千元。

楊男命令共洗鴛鴦浴、強制性侵後，擔心犯行敗露，持摺疊刀恫稱小美：「不准報警，否則對她不利、報復」。期間，楊男毒癮發作，小美為求平安離開，還幫他按摩，楊卸下心防，交還2千元，同意她離開。

小美鼻子流血、頸部有明顯勒痕，全身多處瘀青傷痕累累，聯繫友人及房東求助，她擔心楊施打毒品，恐被感染性病而到醫院檢查，經醫院通報，警方循線逮楊，起獲現金2千元及1把折疊刀。

楊男到案否認強盜、持刀恐嚇及性侵，還反咬小美是熟識的流鶯，兩人第3次性交易，他因價錢有爭議，才推打她鼻子，並誇口某旅社老闆娘認識兩人，辯稱他身上2千元是買毒所剩、並非贓款。但檢察官追查，旅社老闆娘否認，也無房客賬簿紀錄。

房東作證，小美向他求助時，視訊影像中她臉紅腫、鼻子流血，還留血跡，還以事關名節，要求他不要外洩。小美友人說，她講述過程恐慌、害怕。小美否認認識楊男，警方在她衣服及案發現場採樣，均驗出她及楊男相符的DNA型別。

法官以楊男為逞一己私慾，強盜毆打女子強制性侵，犯後還捏造性交易，為卸責毀人名節，毫無悔意也未與被害人和解，依強盜強制性交罪判刑12年；恐嚇危害安全罪判刑5月，得易科罰金。二審法官認為原審認定明確，駁回上訴，強盜強制性交罪部分，得上訴；恐嚇罪部分，不得上訴。

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