台大學倫會昨（9）日認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文嚴重抄襲，林陣營回擊這是未審先判，並秀出寄給台大、表示願意配合陳述的郵件，民進黨也質疑台大公正性。對此，前立委郭正亮指出，林智堅在台大公布審查結果當天凌晨寄出郵件，顯然對結果已心裡有數，郭並提到，總統蔡英文的態度，會是此事後續發展關鍵，而依照蔡決策前先觀望的個性，未來一周恐是「打混戰」局面。

被台大學倫會認定抄襲後，林智堅昨由民進黨立委鄭運鵬、律師黃帝穎共同召開記者會。鄭運鵬表示，台大未尊重當事人權益突襲召開記者會，是沒有程序正義的錯誤決定、未審先判的審查結果；黃帝穎則說，學倫會召集人蘇宏達在沒審查前就定調此案是醜聞，這才是學術醜聞。

而針對林智堅陣營9日凌晨12點30分寄出電子郵件給台大學倫會，表示林與陳明通願出席說明，郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》被主持人趙少康問到怎麼會這麼巧時，直言林陣營顯然知道當天會有結果的，但台大當然不可能受理，「你凌晨寄出他怎麼受理？」

另外，郭正亮說，已經看到各式各樣的1450開始出動、寫臉書發動攻擊，理由是蘇宏達與台大校長管中閔有藍營背景，所以此案首先會被他們打成藍綠對決，接著會為林智堅沒出席前三次審定會進行辯護。同時郭正亮也認為，若蔡英文沒有講話，那麼綠營的人多半會解讀支持到底，而若依蔡決策前會先觀望一下的個性，未來一周會是「打混戰」的情況。