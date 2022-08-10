日本央行10日指出，當地7月批發價年增8.6%，增幅較6月稍低，顯示由燃料以及原材料成本大漲所帶來的通膨壓力，正逐漸舒緩。不過，日本食品以及機械等產品還是有漲價跡象，因要歸咎於俄烏戰爭未了以及日圓走貶。

日本衡量企業間商品以及服務價格的物價指數(CGPI)已連第17個月上漲，不過，漲幅比6月9.4%要少。大和證券認為，日本由成本增加所推動的通貨膨脹，應該快要見到峰頂。

此報告中，日本7月石油與煤炭售價年增14.7%，低於6月21.8%。同時，原物料的木材以及化學產品等，漲勢也不再陡峭。不過同期上漲5.5%的飲料與食品價格卻高於6月的4.6%，表示這些日企所投入成本還是在成長。

以日圓計算的進口物價指數，7月份大增48.0%，稍高於6月47.6%。由此可見，日圓匯價走貶是造成日本進口物價大增主因之一。另外，日本6月核心CPI(消費者物價指數)已連3個月都超過當地央行目標值2%以上，不過央行還是不會升息，除非先等上班族普遍加薪再說。