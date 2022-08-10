櫃買中心10日表示，配合上櫃公司第2季財報公告，規劃一系列之主題式「櫃買市場業績發表會」，下周16、18、19日連推三場主題各為「電機機械」、「富櫃200（二）」、「櫃買特色」業績發表會，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，投資人可踴躍觀看。

櫃買中心指出，臺灣電機機械產業擁有完整供應鏈體系，且許多在櫃買市場掛牌之企業獲利良好，8月16日（下周二）推出「電機機械」主題，邀請汽機車精密零組件製造廠商至興（4535）、自動化感測器製造廠商桓達（4549），以及航太、半導體與光電零組件整合製造廠商千附精密（6829）等3家公司經營團隊，線上直播說明財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值最大及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，是追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股之上櫃公司。8月18日（下周四）推出「富櫃200（二）」主題，邀請新零售軟體開發與服務廠商91APP*-KY（6741）、被動元件、半導體與LED自動化設備製造廠商萬潤（6187），以及工業用玻纖紗與玻纖布製造廠商富喬（1815）等3家公司經營團隊。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，且產業聚落完整，8月19日（下周五）推出「櫃買特色」主題，邀請印刷電路板、半導體與電子組裝設備之代理銷售及售後服務廠商港建（3093）、專業醫療用品連鎖通路商杏一（4175），以及從事期貨經紀與自營業務之元大期（6023）等3家公司經營團隊。

本系列業績發表會各場次簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可上櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢點閱觀看。