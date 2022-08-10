美國商務部9日對中國最大電線電纜製造商—遠東電纜（Far East Cable Co.）提出行政指控，指出其違反美國的出口管制，幫助中國電信設備巨頭—中興通訊向伊朗提供限制性技術。

截至10日上午10時38分，中興通訊A股股價下跌0.48％至人民幣25.03元。中興通訊H股股價下跌2.1％至16.4港幣。

香港經濟通通訊社報導，美國商務部的指控信件指出，遠東電纜和中興通訊簽訂一份合約，試圖隱瞞中興通訊與伊朗的業務，該業務依賴美國原產的路由器及微處理器。

香港01報導，美國商務部官員John Sonderman在聲明中表示：「正如指控陳述，遠東電纜充當中興通訊的中間人，在中興通訊知道它因完全相同的行為正在接受調查時，（遠東電纜）為中興通訊向伊朗發貨提供便利。」

美方對遠東電纜的指控，要追溯到美國當局在2012年對中興通訊展開的調查。中興通訊在2017年與美國聯邦檢察官、商務部達成一系列和解。根據和解內容，中興通訊承認違反美國的出口管制規定，以及對伊朗的制裁。