【LIVE直播】BA.5個案再增？指揮中心最新說明。（中時新聞網）

本土疫情維持低檔，中央流行疫情指揮中心宣布，今增23665例本土病例，境外移入增加143例，死亡人數增加25例，評估國內疫情持續穩定，將來要再下降可能很有限。新增的死亡個案中包含一例30多歲男性，打過三劑疫苗，但本身有酒精性肝硬化病史。

指揮中心表示，今新增本土病例的縣市，以新北市4379例最多，其次依序為台中市2962例、台北市2627例、高雄市2075例、台南市1703例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今增85例中重症與25例死亡個案，其中一例30多歲男性，曾接種三劑疫苗，但本身有酒精性肝硬化病史，該男從七月開始就出現走路喘、全身虛弱、下肢水腫等症狀，並持續一個月，八月四日因發燒、胸悶至急診，發現出血性休克與貧血，隨即經PCR確診。

羅一鈞表示，該男確診後立即住院，曾使用瑞德西韋治療，仍不幸於8月6日過世，從確診到死亡只經過3天，死因為肺炎併敗血性休克、肝硬化併腸胃道出血。

中重症個案方面，今增一名1歲男童，無慢性病史，8月2日出現發燒、咳嗽症狀，就醫快篩後確診，8月3日開始呼吸困難並出現雜音，送至急診後檢查發現有呼吸窘迫、胸凹、血氧濃度下降，且X光兩側有肺炎，緊急插管後使用呼吸器，轉入加護病房。

羅一鈞指出，此個案診斷為肺炎、哮吼、呼吸窘迫，其中肺炎的症狀較為嚴重，曾給予瑞德西韋等藥物治療，8月8日已移除呼吸器，目前已轉出加護病房持續住院中，病況穩定。