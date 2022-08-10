民進黨桃園市長參選人林智堅論文門案，同黨台北市議員王世堅先前曾在節目中指出，論文是品格問題、球場是能力問題，呼籲林「不要挑戰社會的智慧」。如今台大認定林的碩論屬抄襲，王世堅昨自爆，「這2個禮拜以來，我自己黨內已經公開指名道姓罵我，也有發動要用黨紀要來開除我」。

事實上，早在台大公布審定結果前，王世堅7月28日在節目上曾說過，學術是國家的萬年大計，任何國家社會都不該動搖這東西，「論文是品格問題、球場是能力問題，我們擔任公職、競選公職，最重要就這兩件事：品格、能力，當這兩項遭受挑戰時，我覺得被質疑者(林智堅)自己知道該怎麼做」。

而昨日台大判定出爐後，是否認為林智堅要主動退選嗎？王世堅在政論節目中回應，「容我這部分稍微保留，難得讓我自私一次，我這2個禮拜以來，我自己黨內還有友台的節目，已經公開指名道姓罵我王世堅，也有發動要用黨紀要來開除我，我認為我從頭到尾都沒有說要換堅，最後結果不是換林智堅，是王世堅被換掉了，容我在黨內還有一席之地」。