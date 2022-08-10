台大判定前新竹市長林智堅碩士論文抄襲，撤銷林台大碩士學位。國民黨今要求，台大應依照2020年教育部因當時李眉蓁事件函示的要求，繼續清理門戶，盡速處理林的指導教授陳明通違反學術倫理的相關作為，維護台灣學術倫理底線。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，教育部2020年8月19日函文各大專院校要求學位論文品質保證機制，系所與指導教授對指導學生發表的學位論文應負監督責任，若未妥為處理或不作為，教育部可命該系所停招、減招或禁止運用獎補助款。

王鴻薇說，8月1日已經具名向台大檢舉陳明通違反學術倫理，台大接到的檢舉信也應該不只她一人，台大應盡速處理；且陳違反學術倫理在前，進行學術詐欺在後，不配為人師。

對陳明通昨天以「其他事務紛擾不應影響國安」迴避應林智堅論文遭判定抄襲，王鴻薇質疑，美國眾議院議長裴洛西訪台時，陳還在發千字文幫林智堅開脫，當時就沒有國安危機？現在想到他的工作了嗎？陳早已不適任國安局長。

論文案發展至今，林智堅仍認為自己委屈。國民黨前文傳會主委凌濤質疑，一般學位論文的摘要與結論是論文將完成才寫，但林智堅摘要前七行與余正煌論文一模一樣，口口聲聲說提供原始資料，那摘要與皆論總是余整理的，怎麼一模一樣？

凌濤也提到，余正煌發表論文半年後，林智堅才口試，若發覺余正煌論文題目、內容與自己的論文高度雷同，為何不檢舉余？為何不修改自己論文文字避免抄襲？