年底九合一選舉倒數不到四個月，各政黨都如火如荼地為選戰準備中，近日民進黨桃園市長參選人林智堅爆出論文爭議，引發討論。而最近一份新的民調指出，桃園市在負面黨性的部分，反綠比例為39.10%，反藍為38.06％，但在20至39歲的年輕選民中，民進黨和民眾黨較吃香，國民黨只能排到老三的位置。

根據《菱傳媒》委託皮爾森數據進行桃園市「負面黨性」分析中指出，反綠比例為39.10%，反藍則為38.06％，中間的比例是22.84%，同時在政黨支持度中，第一名還是民進黨為28.39%，再來是國民黨的22.65%，台灣民眾黨的8.39%，剩下則為其他政黨。而從數據中可以發現，在20-39歲的年輕選民中，民進黨和民眾黨較吃香，國民黨只能排到老三的位置；在50-59歲和60歲以上的族群，國民黨才取得領先。

同時該份報導也指出，雖然林智堅遭爆出論文抄襲事件以及新竹市立棒球場品質與安全問題，但在桃園似乎毫髮無傷，關於負面黨性方面，「只討厭民進黨」的比例為32.99%，且在可複選之下，有42.37%表示「絕對不考慮投民進黨」。相較之下，「只討厭國民黨」則小幅下降近2個百分點，來到13.03%。

《菱傳媒》委託皮爾森數據進行「負面黨性」分析，調查方式是從1到10分，再請受訪民眾針對國內三大主要政黨評分，1分表示「非常不喜歡」，10分表示「非常喜歡」，最後調查出選民對不同政黨的喜歡與討厭程度，同時詢問受訪者絕對不會投票的政黨，並依據台大政治系張佑宗教授對負面黨性的操作型定義，依「政黨情感分數低於3分，且絕對不投該政黨者」為界定標準。