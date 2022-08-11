繼海南省逾半市縣、西藏阿里地區，「義烏發布」微信公眾號消息，浙江義烏市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部11日發布《關於實行臨時性全域靜默管理的通告》指出，當前，義烏市疫情形勢嚴峻複雜。為減少人員流動，鞏固前期防控成果，徹底切斷傳播鏈，以最快速度打好疫情防控殲滅戰，經市疫情防控指揮部研究，決定實行臨時性全域靜默管理。

根據此前通告，8月9日21時至8月10日9時，義烏報告新增33例初篩陽性人員，經覆核為陽性。義烏「8.2」疫情發生以來，當地累計報告本土新冠病毒陽性感染者455例，其中31例新冠肺炎確診病例、424例新冠肺炎無症狀感染者。

《關於實行臨時性全域靜默管理的通告》如下：

一、嚴格控制人員流動。從8月11日0時起，義烏全市實施3天靜默管理，全市域（除大陳、赤岸以及高風險區外）參照中風險區（管控區標準）管控。其中，高風險區（封控區）實行「足不出戶、上門服務」，生活物資配送到戶，上門開展核酸採樣。其他地區實行「足不出區」，生活物資配送到點，錯時取物和參加核酸採樣，全程戴口罩，嚴禁聚集。

二、嚴格公共場所管控。靜默期間，全市除醫療機構、保障基本民生單位外，所有公共場所暫停營運。

三、工業和重點物流企業有條件開工。「四保」企業、「白名單」企業、重點物流園區、重點物流企業和其他重點企業，符合封閉式管理條件的，可以閉環生產經營，達不到要求的，暫停生產經營。其他工業和商貿企業暫停生產經營活動。

四、嚴格特殊機構管理。全市高校、中小學校、幼稚園、校外教培機構暫停線下教學；養老院、兒童福利院等機構實行封閉式管理；民間信仰場所、宗教活動場所等暫停開放；行政服務中心、社會治理中心、信訪接待等實行線上辦公。

五、嚴格市際交通卡口查控。非必要不出義，非必要不來義，除保生活、保生產、保抗疫等車輛外，其他車輛原則上不進不出。過境車輛繞道通行。

六、嚴格禁止聚集性活動。展會、促銷會、交流會、論壇和廣場舞等所有聚集性活動一律暫停，嚴禁家庭、朋友聚會聚餐。

以上全域靜默管理措施將根據疫情形勢變化及時動態調整。