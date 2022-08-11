馬武霸山10日發生森林火災，今天早上已撲滅。（東勢林區管理處提供）

馬武霸山森林火災已撲滅，現場進行煙點移除。（東勢林區管理處提供）

台中市和平區馬武霸山10日發生森林火災，東勢林區管理處獲報後，共動員48人進行地面直接滅火，11日上午11時終於熄滅火勢，成功阻絕火勢向外擴及周邊二葉松林，粗估燃燒面積約2.5公頃。

大甲溪事業區24林班(馬武霸山) 為東勢林區管理處管轄，昨中午傳出森林火災，林管處接獲通報，迅即組成森林滅火快速支援隊奔赴火場。

東勢林區管理處指出，火場為防火線範圍內草生地延燒，該處第一時間動員人力克服險峻地勢抵達火場，於現場移除燃料及開挖防火溝，成功阻絕火勢向外擴及周邊二葉松林。

東勢林區管理處表示，今早火場巡視已無發現明火，經人員移除剩餘煙點，火勢已成功撲滅。為求謹慎，部份人力留守進行火場巡視，以確保無復燃情形。現場並由內政部警政署保安警察第7總隊第5大隊東勢分隊及台中市消防局鑑識科，進行起火原因調查及鑑識。

東勢林區管理處呼籲，夏季高溫，從事山林活動應注意用火，若發現森林火災盡速通報消防單位或撥打林務局保林專線0800-000930進行通報，另依森林法規定放火或失火燒毀他人之森林者，應負刑責外尚須負民事賠償責任，請大家一起維護國家寶貴森林資源。