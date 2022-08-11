據路透引述消息人士說法，福斯集團即將上任的執行長布魯默(Oliver Blume)計畫削減管理階層的規模，希望在集團數年的紛爭後，能回復平靜。

據兩名消息人士指出，福斯集團的管理委員會規模，在現任執行長迪斯(Herbert Diess)的領導下已擴大到12席，布魯默則希望縮減到8至9席。

保時捷汽車執行長布魯默預計在9月1日接任母集團執行長。保時捷家族和Piech家族人士為福斯集團最大控股股東，他們希望在「迪斯時期」的動盪之後，讓福斯集團回歸平靜。

據了解，布魯默的核心團隊將包括財務長Arno Antlitz、人事長Gunnar Kilian、法務長Manfred Doess，以及平價品牌的主管Thomas Schaefer。

福斯集團旗下有三大事業群，包括福斯汽車、Skoda和喜悅(Seat)品牌被列於平價品牌群，然而銷售數量也最多。而高級品牌的主管Markus Duesmann將留任。

而福斯汽車的採購主管Murat Aksel和銷售主管Hildegard Wortmann可能會離開集團的管理委員會。因為許多人質疑，如果福斯汽車的採購主管可以進入集團管理階層，那奧迪汽車(Audi)也應該比照辦理。