大甲警方昨日採封閉式路檢方式實施噪音檢測。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警方特於暑假期間規劃勤務，加強取締青少年無照駕駛、改裝車及危險駕車等交通違規。10日21至23時夜間時段，在后里區甲后路2段與后科路3段路口，採封閉式路檢方式實施噪音檢測，共檢驗14輛疑造噪音及改裝車輛，其中3輛不合格並依法告發，同時取締酒後駕車公共危險2件，拒測1件，亦依相關規定辦理。

大甲警分局鑒於疫情逐漸趨緩，又值暑假期間，青少年因無須上課，往往會有結群夜遊情事，為防制發生危險駕駛，特於暑假期間規劃勤務取締不法。

分局長吳燕山表示，針對民眾於深夜時段集結駕駛改裝車輛競速飆車，產生噪音擾民，指示所屬加強各項防飆勤務作為，並依據分局訂定的「小區域聯防」防制危險駕車計畫，遇有飆車報案情況，立即啟動交通快打機制，實施攔查、取締。針對改裝車輛於公路行駛噪音擾民必定嚴正執法，絕不容許不法分子在轄區內飆車競速，還給市民一個安全寧靜的居家環境。

車輛違規改裝車燈、排氣管改裝如翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器經認定違規屬實，依道路交通管理處罰條例舉發並依據規定須實施車輛臨時檢驗；對於改(換)裝排氣管部分，則由環保機關依噪音管制規定，進行現場噪音檢測，測量超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

吳燕山呼籲，暑假期間，青少年朋友仍應落實防疫規範，暑假盡量避免群聚以共同守護台灣，以網路取代馬路，在家從事正當休閒活動，是對防疫工作最大的幫助。