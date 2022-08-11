新北市立淡水古蹟博物館將從明起舉辦「淡水開港後唯一勝事：海上只剩下船」特展。（新北市立淡水古蹟博物館提供）

新北市淡水今年夏天活動不停歇！除了動感的河海音樂祭、淡水漁人碼頭煙火秀之外，新北市立淡水古蹟博物館也將從明（12）日起，舉辦舉辦「淡水開港後唯一勝事：海上只剩下船」特展，並免費提供清軍、法軍士兵服裝讓民眾體驗、拍照。

今年適逢淡水開港160周年及馬偕來台150周年，因此新北市政府從3月份起即推出一系列的「港動淡水」活動，這次更利用暑假期間，舉辦「淡水開港後唯一勝事：海上只剩下船」特展，展期從明起至10月30日止，於滬水一方藝文空間展出。

此展覽是將專為兒童打造的戰爭雙語繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》放大製作，讓參展民眾如同走入繪本世界。而這本繪本也入選文化部第43次中小學生讀物及國史館臺灣文獻館獎勵出版文獻書刊佳作，非常適合全家大小一起參觀。

除了靜態的平面展區外，還有影音區播出敘說清法戰爭滬尾之役的動畫長片《淡水風雲－決勝西仔反》及由劇團「金枝演社」與淡水素人演員共同演出的戶外史詩劇《戰祭1884》影片。同時也免費提供清軍、法軍士兵服裝讓民眾拍照，每日前5名還可以兌換特製冰棒1支。

另外，8月13、14日及8月20、21日這2個周末的下午4時至5時，在漁人碼頭園區內找到身穿清法小兵的人，合影上傳Facebook及追蹤淡古粉專或IG即可兌換古蹟特色徽章1枚，每場限量100份。

淡古館長黃麗鈴表示，今年適逢淡水開港設關160周年及馬偕來臺150周年，而在西元1884年的清法戰爭滬尾戰役更是1862年淡水開港設關後唯一勝利的戰事，透過滬尾戰役戲劇服飾展出，搭配過往出版的繪本內容、戰爭故事動畫等方式來介紹重要的歷史事件，提升民眾對於淡水的認同感與在地文化的推廣。