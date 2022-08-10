休假警南下訪友 超商購物揪出詐騙車手

北部一名休假員警南下訪友時到超商購物時，眼尖發現一名年輕男子在超商ATM提領大筆現金，機警的他立即報警，經警方到場處理，當場查獲這名21歲何姓男子身上持有多張金融卡片，還有剛提領出來的現金新台幣6萬6000元，立即將何男依法帶返派出所查處，訊後將全案移送台中地檢署偵辦。

台中市警第二分局永興派出所警員8月2日凌晨約1點多，接獲民眾報案，稱發現一位疑似詐騙車手正在異常提領現金，經了解報案人也是一名警察，趁休假南下訪友，到超商購物時，眼尖看到該名男子鬼鬼祟祟，反覆在超商ATM提領大筆現金，並且四處張望神情緊張，依職業敏感度直覺很可疑，立即通報當地的員警到場盤查。

員警趕赴現場，當場喝斥何嫌「敢做敢當，夜路走多了一定會遇到，只是時間早晚而已」，何嫌自知已難逃法網，但他的工作只是接獲指示來ATM領錢，其餘一問三不知，而且是第一次接收指示領錢，並刻意挑選凌晨人少時段，未料會遇上正在休假的警察，被逮個正著。

警方從何嫌身上搜出三張提款卡、新台幣6萬6千元，其中一張提款卡的被害人表示，係遭以「假求職真詐騙」方式遭到詐騙。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，正值暑假期間，詐騙集團利用青少年尋求打工求職機會，以待遇優渥、誇大不實的徵才廣告吸引年輕人應徵，提醒求職打工務必提高警覺多方求證，切勿將個人證件、存摺、金融卡交付他人，如有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助；第二分局積極阻詐、防詐，111年1至7月已成功阻詐23件，攔阻金額達1千937萬2049元，較去年同期攔阻8件，阻詐效能增加3倍，守護民眾荷包不遺餘力。