一條龍乾洗靈骨塔詐欺集團 15人遭詐5千萬

以宋姓男子為首的靈骨塔詐騙集團，鎖定手中持有靈骨塔的民眾，佯稱有買家欲高價收購，再以各種藉口詐騙被害人匯款，刑事局偵查第二大隊第一隊循線將宋嫌等18人拘提到案，初估至少有15人被騙，總財損達5000萬元。檢方複訊後，宋嫌等8人遭聲押獲准。

警方調查，宋嫌自去年8月起在北市中山區商辦大樓成立公司，初期先誆稱有買家出高價要購買被害人所有殯葬產品，待被害人上當後，再以需繳交政府規費、完稅證明等名義陸續向被害人詐取10到200萬元不等金額。

被害人依約付款後，嫌犯又誆稱因被害人個人信用不良，需提供資本額辦理公司登記，以公司名義辦理買賣過戶方能成交，慫恿被害人再以名下房產向地下錢莊抵押借貸，並由該集團內成員及幹部分飾「買家」、「金管會官員」、「財稅部官員」等角色不斷在旁遊說被害人，使其誤信買賣交易是真的，但等到交付鉅款後，嫌犯及人間蒸發，被害人始驚覺受騙而向檢警求助。

刑事局偵查第二大隊第一隊、北市警松山分局等單位組成專案小組，報請新北地方檢察署指揮偵辦，日前前往攻堅搜索，逮捕宋嫌等18人到案，現場查扣賓士車2部、筆電、手機27支、營運薪資報表、客戶簽收單及寄存託管憑證、筆記本及教戰手冊、交易報告等相關贓證物。全案訊後，依加重詐欺、組織等罪嫌移送法辦。