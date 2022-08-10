近期頻傳民眾在網路或人力銀行尋覓工作機會，原本以為可大賺一筆，沒想到最後被賣到國外，淪為詐騙集團的人力工具，為了避免民眾誤入詐騙陷阱，新北市政府警察局新莊分局偵查隊特別與直播平台「浪LIVE」合作，邀請超強人氣的T1桃園雲豹啦啦隊電豹女小楓、儀諪、筱緹透過直播宣導「青春專案」，透析時下最常見的詐騙手法，呼籲民眾千萬別受騙。

「出國接案輕鬆工作」、「月薪20萬以上」、「包吃包住」原來一切攏係假！直播節目一開始，新莊分局偵查隊偵查佐温珮儀便利用電子螢幕秀出許多琳瑯滿目的「招才廣告」，不僅學歷要求門檻低、薪水優渥、還能不定期出國，沒想到這些都是詐騙集團的陷阱，民眾一出國可能馬上就被扣住護照、阻斷與外界聯繫、被迫淪為犯罪人力資源，甚至遭切除器官販賣。

另外一種常見的詐騙廣告，便是讓無辜民眾變成詐欺車手；温珮儀表示，倘若求職公司標榜「只需協助領款」、「提供存摺即可月入OO萬」，就是詐騙集團的陷阱，有些公司甚至還會要求求職者做類似的穿著打扮，譬如戴帽子、戴墨鏡、背斜肩包等特殊要求，這些不尋常的要求，不可不慎。

接著分隊長曾珮敏分享許多年輕人熱愛的手機遊戲可能暗藏「網路賭博」的陷阱，譬如標榜「用點數換現金」的遊戲，玩家可利用點數或特殊計算方式，最後可得到(實質)現金的遊戲，就有可能已涉及賭博罪嫌，沒想到就連手機遊戲也暗藏諸多玄機，讓3位電豹女孩聽得目瞪口呆，直喊：「大家真的要小心，詐騙陷阱也太多了吧！」

新莊分局長林温柔為感謝直播平台浪LIVE此次合作推廣青春專案，特致贈感謝狀，並提醒家長多關懷孩子做好自我保護，尤其暑假期間，打工務必留意求職內容，切勿貪圖優渥報酬而落入求職陷阱。