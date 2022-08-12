電腦品牌廠華碩今天舉行法人說明會，因市場需求減弱、庫存壓力升高，加上業外認列匯兌損失新台幣6.99億元，第2季稅後淨利18.96億元，季減82%，年減83%，每股盈餘2.6元，為近9季低點。

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩與上游供應鏈、下游客戶進行非常詳細的模擬，針對今年第3季和第4季庫存設定明確目標。從庫存金額來看，華碩預計第3季可以降低約200億元至300億元，第4季再降低200億元至300億元。從今年第2季底到第4季底，華碩設定整體庫存金額將降低500億元的目標。

根據華碩財報，今年第2季庫存金額高達2061.93億元，季增7%，年增59%。第2季存貨周轉天數來到180天，明顯高於第1季154天和去年同期114天。

胡書賓坦言，從第2季到下半年，市場需求還是承受相當大的壓力，背後主要幾個因素包含通貨膨脹造成消費市場信心問題、地緣政治影響持續，預計還需要幾個季度的調整，最快到明年上半年或第3季，應該可以調整到一定程度，這段時間華碩會積極謹慎應對市場變化，掌控整體營運績效。

從財務面來看，胡書賓認為第2季是華碩全年營運低點，接下來會積極與上游供應鏈夥伴及下游通路客戶緊密合作，雖第2季獲利的確受到相當大的壓抑，但華碩下半年會積極擴張營運，同時審慎管理市場需求與庫存，目前設定營業利益率將從第2季1.7%低點，在第3季和第4季能拉升到3%至4%。

華碩財務長吳長榮說，今年上半年華碩出貨與營收成長明顯優於產業，第3季有信心達到正成長，預估個人電腦（PC）營收將季增15%至20%，零組件營收將與第2季持平或季增5%。

華碩今年第2季品牌營收達1152.1億元，季減10%，年減4%；營業毛利140.53億元，季減41%，年減46%；營業利益19.61億元，季減81%，年減86%。

獲利率方面，華碩今年第2季毛利率為12.2%，季減6.5個百分點，年減9.2個百分點；營業利益率1.7%，季減6.2個百分點，年減9.5個百分點。

吳長榮指出，今年第2季產業有很多不利因素交疊發生，包括供應鏈物流封控、歐洲地緣政治衝突與壓力，還有總體經濟利率政策變動等。華碩4、5月受到較大的出貨阻礙，單月營收年減10%至20%，度過物流與中國封控阻礙後，6月營收回復到年增率14%。

吳長榮說，由於物流限制與出貨阻礙，導致整體PC產業及華碩在今年第2季發生比較明顯的庫存調整，並提列存貨跌價損失，導致華碩第2季毛利率及營業利益率受到壓抑。

他表示，今年第2季華碩業外認列匯兌損失6.99億元，主因美元指數第2季達到相對高點，華碩作為品牌營運，持有較多非美元外幣部位例如歐元、人民幣等，導致第2季有較大的匯兌壓力。（編輯：蘇志宗）1110811